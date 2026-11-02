Naher Osten

Parlamentswahl in Israel (Oren Ziv/dpa)

Zuvor hatte ein Richter die Forderungen der Ermittler nach weiteren Einschränkungen für die drei Verdächtigen infrage gestellt und teilweise abgelehnt. Die Polizei war Vorwürfen nachgegangen, die von der Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu erhoben worden waren. Netanjahu hatte erklärt, arabisch geführte Parteien hätten die Wahl in Israel - so wörtlich - „gestohlen“.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses wies außerdem Verdächtigungen der Likud-Partei zurück, es habe ausländischen Einfluss auf die Parlamentswahl gegeben. In einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Inlandsgeheimdienst und der Generalstaatsanwaltschaft hieß es, selbst wenn sich solche Vorwürfe bestätigen sollten, würde dies das Wahlergebnis in Israel insgesamt nicht beeinträchtigen.

Am vergangenen Dienstag hatten sowohl Netanjahus Regierungskoalition als auch das Oppositionslager von Herausforderer Eisenkot eine absolute Mehrheit im Parlament verfehlt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.