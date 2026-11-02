Naher Osten

Gegen sie liefen Ermittlungen, nachdem die Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu entsprechende Vorwürfe erhoben hatte. Netanjahu erklärte, Parteien arabischer Israelis hätten die Wahl, so wörtlich, "gestohlen".
Der Vorsitzende des Wahlausschusses wies zudem Vorwürfe der Likud-Partei zurück, es habe ausländischen Einfluss auf die Parlamentswahl gegeben. Am vergangenen Dienstag verfehlten sowohl Netanjahus Regierungskoalition als auch das Oppositionslager seines Herausforderers Eisenkot die absolute Mehrheit in der Knesset.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.