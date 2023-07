Der Weitspringer Leon Schäfer hat bei der Para-WM der Leichtathleten in Paris die Goldmedaille gewonnen und seinen eigenen Weltrekord verbessert. (Tom Weller / Förderverein Para Leichtathletik / dpa)

Der 26 Jahre alte Leverkusener verbesserte am ersten Wettkampftag mit 7,25 Metern seine eigene Weltbestmarke im letzten Sprung um einen Zentimeter. Für Schäfer war es der zweite WM-Titel nach seinem Sieg 2019 in Dubai. Bei den Paralympics 2021 in Tokio hatte er die Silber-Medaille gewonnen. Schäfer galt einst als großes Fußballtalent, ehe ihm nach einer Knochenkrebserkrankung der rechte Unterschenkel samt Knie amputiert werden musste.

Yannis Fischer holte am zweiten Wettkampftag bei seinem Weltmeisterschafts-Debüt Gold und stellte dabei einen neuen WM-Rekord auf. Der 1,28 Meter große Kugelstoßer setzte sich damit deutlich gegen den Iraker Garrah Tnaiash (11,28 m) und Weltrekordler Miguel Monteiro (11,14 m) aus Portugal durch.

Die Para-Leichtathletik-WM dauert bist zum 17. Juli und gilt als ist eine Art Generalprobe für die Paralympics im kommenden Jahr, die ebenfalls in der französischen Hauptstadt stattfinden.