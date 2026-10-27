Fußball
Zweite Runde: Bochum wirft Mainz aus DFB-Pokal

Bundesligist Mainz 05 hat zum vierten Mal in Folge den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Die Mainzer verloren in Bochum mit 2:0. Die Tore erzielten Christian Rasmussen (46. Minute) und Philipp Hofmann (75.).

    Phillip Tietz (l, 1. FSV Mainz 05) und Michael Steinwender (VfL Bochum) kämpfen um den Ball.
    Phillip Tietz (links, 1. FSV Mainz 05) und Michael Steinwender (VfL Bochum) kämpfen um den Ball. (David Inderlied/dpa)
    Die Partie Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt endete 1:3. Kapitän Robin Koch führte die Eintracht ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Abwehrchef leitete mit seinem Tor den 3:1-Erfolg beim personell arg gebeutelten Hamburger SV ein (56. Minute). Jonathan Burkardt (71.) mit seiner letzten Aktion und der für ihn eingewechselte Younes Ebnoutalib (75.) legten nach. Dem HSV gelang durch Terem Moffi (79.) nur der Ehrentreffer. 
    Die weiteren Ergebnisse:
    Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2
    SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
    Am Abend standen noch diese Spiele an:
    1. FC Köln - 1. FC Union Berlin
    Borussia Dortmund - Werder Bremen
    Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC
    SV Elversberg - Darmstadt 98
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.