Die Partie Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt endete 1:3. Kapitän Robin Koch führte die Eintracht ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Abwehrchef leitete mit seinem Tor den 3:1-Erfolg beim personell arg gebeutelten Hamburger SV ein (56. Minute). Jonathan Burkardt (71.) mit seiner letzten Aktion und der für ihn eingewechselte Younes Ebnoutalib (75.) legten nach. Dem HSV gelang durch Terem Moffi (79.) nur der Ehrentreffer.
Die weiteren Ergebnisse:
Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
Am Abend standen noch diese Spiele an:
1. FC Köln - 1. FC Union Berlin
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC
SV Elversberg - Darmstadt 98
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC
SV Elversberg - Darmstadt 98
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.