Fußball
Zweite Runde: Bochum wirft Mainz aus DFB-Pokal - Siege für Dortmund, Köln und Frankfurt

Bundesligist Mainz 05 hat zum vierten Mal in Folge den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Die Mainzer verloren beim Zweitligisten Bochum mit 0:2. Borussia Dortmund besiegte Werder Bremen dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

    Phillip Tietz (l, 1. FSV Mainz 05) und Michael Steinwender (VfL Bochum) kämpfen um den Ball.
    Phillip Tietz (links, 1. FSV Mainz 05) und Michael Steinwender (VfL Bochum) kämpfen um den Ball. (David Inderlied/dpa)
    Marcel Sabitzer verwandelte einen Freistoß in der 93. Minute zum 3:2-Endstand. Zuvor hatte Bremens Niclas Füllkrug durch zwei Treffer einen 0:2-Rückstand egalisiert.
    Köln besiegte Union Berlin mit 5:0. In einem weiteren Bundesliga-Duell gewann Frankfurt in Hamburg 3:1.
    Die weiteren Ergebnisse:
    Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2
    SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
    Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0
    SV Elversberg - Darmstadt 98 0:2
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.