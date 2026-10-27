Marcel Sabitzer verwandelte einen Freistoß in der 93. Minute zum 3:2-Endstand. Zuvor hatte Bremens Niclas Füllkrug durch zwei Treffer einen 0:2-Rückstand egalisiert.
Köln besiegte Union Berlin mit 5:0. In einem weiteren Bundesliga-Duell gewann Frankfurt in Hamburg 3:1.
Die weiteren Ergebnisse:
Rot-Weiss Essen - RB Leipzig 1:2
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0
SV Elversberg - Darmstadt 98 0:2
SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg 2:4
Bor. Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0
SV Elversberg - Darmstadt 98 0:2
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.