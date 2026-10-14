Infektionen

Die Demokratische Republik Kongo ist von der Epidemie besonders betroffen. (Moses Sawasawa / AP / dpa / Moses Sawasawa)

Vor einer Woche hatte es bereits einen ersten Fall gegeben. Betroffen war ein Kenianer, der sich zuvor im Kongo aufgehalten hatte. Er starb in Nairobi an der Krankheit. Der zweite Patient ist ein Verwandter des Verstorbenen. Er befinde sich in Quarantäne, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Kenia ist das vierte Land, aus dem im Zusammenhang mit der Ebola-Epidemie im Kongo eine Infektion gemeldet wurde. ​In der Demokratischen Republik Kongo wurden bislang 8.000 Ansteckungen nachgewiesen und mehr als 4.000 Todesfälle registriert.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.