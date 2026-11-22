Reist nach Aftika: Bundespräsident Steinmeier (Archivbild). (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Angesichts seines Abschieds aus dem Amt im kommenden März wird es eine seiner letzten größeren Auslandsreisen. Sie führt ihn in die Elfenbeinküste, nach Ghana und Kenia. Neben politischen Gesprächen wird er in Ghana den Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Die Konferenz gilt als das wichtigste bilaterale Unternehmer-Treffen auf dem Kontinent. In Kenia besucht der Bundespräsident ein Callcenter und ein Medizin-Start-up in der privat finanzierten Retortenstadt Tatu City, um den Wandel des Landes zum Wirtschafts- und Technologiestandort zu würdigen. Außerdem stehen Gespräche mit Umweltaktivisten auf Crescent Island im Naivasha-See an. Das Naturgebiet wurde durch den Film "Jenseits von Afrika" bekannt. Es gilt als Besonderheit, weil es keine Raubtiere gibt und zu Fuß durchquert werden kann. Ein weiteres Thema der Reise ist die regionale Sicherheit. In der Elfenbeinküste geht es in einer Anti-Terror-Akademie um die Ausbildung von Einsatzkräften.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.