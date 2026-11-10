48 weitere wurden verletzt, wie Regierungschef Radew mitteilte. Rund 50 Fahrzeuge waren heute früh auf der Trakia-Autobahn zwischen der Hauptstadt Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas bei mehreren Auffahrunfällen verunglückt. Als Ursache nennen die Behörden dichten Nebel, eine nasse Fahrbahn sowie zu hohe Geschwindigkeiten.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich zu Gesprächen in Bulgarien aufhält, sprach ihr Beileid aus.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.