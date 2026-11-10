Bulgarien
Zwölf Tote und 48 Verletzte bei Massenkarambolage auf Autobahn

Bei einer Massenkarambolage im Südosten Bulgariens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

    Vom Hubschrauber aus fotografiert sieht man die Lkw und Autos in der Massenkarambolage.
    Auf der Trakia-Autobahn in Bulgarien gab es eine Massenkarambolage mit Toten und Verletzten. (AFP / HANDOUT / SVOBODEN GLAS / MIHAIL D)
    48 weitere wurden verletzt, wie Regierungschef Radew mitteilte. Rund 50 Fahrzeuge waren heute früh auf der Trakia-Autobahn zwischen der Hauptstadt Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas bei mehreren Auffahrunfällen verunglückt. Als Ursache nennen die Behörden dichten Nebel, eine nasse Fahrbahn sowie zu hohe Geschwindigkeiten.
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die sich zu Gesprächen in Bulgarien aufhält, sprach ihr Beileid aus.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.