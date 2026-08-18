US-Rockband

ZZ Top mit Drummer Frank Beard in der Mitte bei einem Auftritt in Helsinki im Jahr 2019. (dpa picture alliance / Lehtikuva / Martti Kainulainen)

Laut einer Mitteilung der Gruppe befand er sich in palliativer Behandlung und starb auf seiner Ranch in Richmond im US-Bundesstaat Texas. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Beard hatte vor kurzem wegen der gesundheitlichen Probleme bei der Band aufgehört.

Die 1969 in Houston gegründeten ZZ Top hatten mit Songs wie "La Grange", "Gimme All Your Lovin" oder "Sharp Dressed Man" etliche weltweite Hits. Markenzeichen waren die langen Bärte des Gitarristen Billy Gibbons und des Bassisten Dusty Hill.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.