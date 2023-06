Vor 50 Jahren

Bundeskanzler Willy Brandt besucht Israel

Nach Holocaust und Nazi-Diktatur waren es von Beginn an besondere Beziehungen, die Israel und die Bundesrepublik aufgenommen hatten. In dieser Stimmung fand 1973 auch der erste Besuch eines amtierenden Bundeskanzlers in Tel Aviv statt.

Langels, Otto | 11. Juni 2023, 09:05 Uhr