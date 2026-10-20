Illegale Mine

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Wie die örtlichen Behörden mitteilten, stürzte im Südwesten des Landes eine illegale Goldmine ein. Die Such- und Rettungsarbeiten ⁠gestalteten sich schwierig, die abgelegene Gemeinde ist von dichtem Regenwald umgeben und nur mit Booten und aus der Luft zu erreichen. In Kolumbien werden hunderte kleinere solcher Minen ohne behördliche Genehmigung betrieben. Kontrolliert werden einige von bewaffneten Banden. Wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen kommt es regelmäßig zu tödlichen Unfällen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.