Illegale Mine
14 Tote bei Grubenunglück in Kolumbien

In Kolumbien sind bei einem Grubenunglück mindestens 14 ⁠Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden.

    Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Wie die örtlichen Behörden mitteilten, stürzte im Südwesten des Landes eine illegale Goldmine ein. Die Such- und Rettungsarbeiten ⁠gestalteten sich schwierig, die abgelegene Gemeinde ist von dichtem Regenwald umgeben und nur mit Booten und aus der Luft zu erreichen. In Kolumbien werden hunderte kleinere solcher Minen ohne behördliche Genehmigung betrieben. Kontrolliert werden einige von bewaffneten Banden. Wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen kommt es regelmäßig zu tödlichen Unfällen.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.