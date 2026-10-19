Russische Angriffe auf Energiesektor

Russland hat erneut Ziele in der Ukraine attackiert. (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Selenskyj teilte via Telegram mit, Russland habe ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen abgefeuert. Die Angriffe hätten mehr als zehn Energieanlagen beschädigt. Etwa 550.000 Haushalte seien ohne Strom und fließend Wasser.

In Kiew wurde unter anderem eine U-Bahn-Station getroffen. Dabei habe es eine Tote und drei Verletzte gegeben, erklärte Bürgermeister Klitschko.

Selenskyj: Erneut keine Warnung

Vor den russischen Angriffen habe es erneut keine Warnungen durch die Geheimdienste der Partner gegeben, erklärte Selenskyj. Noch am Sonntag hatte er erklärt, die Blockade sei aufgehoben worden

Die US-Regierung behauptet, die Bereitstellung von Geheimdienstinformationen an Kiew zu keinem Zeitpunkt eingestellt zu haben. Die Informationen sind für die Ukraine entscheidend, um die Bevölkerung vor gestarteten ballistischen Raketen zu warnen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.