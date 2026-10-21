Papst Leo am 17. Oktober auf dem Rückweg in einem Auto, das ihn nach überstandener Krebsoperation zurück in den Vatikan brachte (AFP / ANDREAS SOLARO)

Untersuchungen des entfernten Gewebes hätten ergeben, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei, teilten die behandelnden Ärzte des Oberhauptes der katholischen Kirche mit. Eine weitere Therapie sei somit nicht erforderlich. Vor gut einer Woche war der Papst operiert worden. Dabei wurde dem 71-Jährigen der untere rechte Lungenlappen entfernt, in dem sich der bösartige Tumor befand.

Nur fünf Tage später trat Leo öffentlich wieder auf und sprach vom Fenster seines Arbeitszimmers zu zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz das traditionelle Angelus-Gebet.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.