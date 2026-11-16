Nach Zwischenwahlen in USA

Alice Weidel (r.) und Tino Chrupalla vertreten offenbar unterschiedliche Haltungen in der Migrationspolitik. (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Chrupalla hatte das Video kurz nach den Zwischenwahlen in den USA veröffentlicht , bei denen die Republikaner von Präsident Trump deutliche Verluste hinnehmen mussten. Der AfD-Bundessprecher regte an, auf breite Unterstützung bei der Migrationspolitik zu setzen, und nicht zu spalten. Er verwies explizit auf die US-Einwanderungsbehörde ICE, deren Vorgehen mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen sei. Chrupalla erhielt daraufhin von Parteimitgliedern und Anhängern Kritik.

Weidel lobt umstrittenen ICE-Kommandeur Bovino

Die Parteivorsitzende Weidel reagierte nicht direkt, teilte aber später auf der Plattform X einen Beitrag des früheren US-Grenzschutz-Offiziers Bovino. Er hatte die AfD als "mutigste Partei Europas" bezeichnet. Bovino war bei den Abschiebe-Einsätzen zur Symbolfigur der Trump-Politik geworden. Vor Weidel hatte sich AfD-Bundesvorstandsmitglied Tritschler aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen schon von Chrupalla distanziert. Wer glaube, eine Asyl- und Migrationswende gehe "irgendwie 'kuschelig' und ohne unschöne Bilder im Fernsehen", der sei auf dem falschen Dampfer. Insofern sei die Kritik an ICE unangebracht, zitierte ihn "The Pioneer". Das bayerische AfD-Vorstandsmitglied Ebner-Steiner plädierte bei "t-online" explizit für eine spezialisierte Abschiebepolizei, die sich an der amerikanischen ICE orientiert.

Inhaltlich geht es um die Frage, wie die Migrationspolitik umgesetzt werden sollte. Gemäßigtere Stimmen, allen voran der Bundestagsabgeordnete Krah, sprechen von rund 200.000 ausreisepflichtigen Menschen. Die vom österreichischen Rechtsextremisten Sellner geprägte "Remigration" umfasst hingegen die Forderung einer millionenfachen Ausweisung eingewanderter Menschen. Bereits die gemäßigtere Forderung stößt aber in der Praxis oft an Grenzen

Scharfe Kritik an gemäßigter Haltung von Krah

Berichten zufolge wurde die Debatte kürzlich auch auf einer Fraktionssitzung der AfD im Bundestag thematisiert. Demnach positionierte sich eine Mehrheit für den deutlich schärferen Kurs. Insbesondere Krahs Haltung wird auch öffentlich überwiegend kritisch gesehen. Der Bundestagsabgeordnete Schattner warf seinem Parteikollegen sogar Verrat vor.

Im europäischen Vergleich weicht die Entwicklung der AfD seit einiger Zeit etwas ab. Während sich rechte Parteien wie der Rassemblement National in Frankreich oder die Fratelli d'Italia in einigen Positionen um Mäßigung bemühen, vertritt die AfD zunehmend radikalere Positionen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.