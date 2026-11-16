Daniel Thym, Jurist und Hochschullehrer der Universität Konstanz. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Grundsätzlich könne er die politische Überlegung nachvollziehen, Menschen ohne Schutzbedarf in sogenannte "Return Hubs" zu überstellen. In Deutschland gebe es rund 240.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Viele könnten jedoch nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, etwa weil diese die Aufnahme verweigerten.

Thym erklärte , anders als etwa beim gescheiterten Ruanda-Modell Großbritanniens würden die Asylverfahren bei den neuen Plänen in Europa stattfinden. Nach seinen Worten soll zunächst ein Pilotprojekt mit rund 100 Menschen erprobt werden. Die Hoffnung sei, "dass man das dann später hochskalieren kann", führte der Jurist aus.

Migrationsabkommen offenbar vor dem Abschluss

Grundlage für die geplanten Abschiebezentren ist eine Anfang Oktober verabschiedete EU-Verordnung. Diese sieht zum ersten Mal vor, dass Menschen in Länder abgeschoben werden dürfen, die sie nie zuvor betreten haben. Bis Ende des Jahres sollen Abkommen mit Partnerstaaten für Abschiebezentren in Drittstaaten unterzeichnet sein. Dabei werden Ruanda und Uganda als mögliche Standorte gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.