Bundestag: Generaldebatte (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der AfD-Vorsitzende Chrupalla sagte, man verzeichne einen Höchststand der Neuverschuldung. Bundeskanzler Merz werde als Kanzler der Insolvenz in die Geschichtsbücher eingehen. Statt hoher Verteidigungsausgaben seien Investitionen in Bildung und Infrastruktur nötig. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, bezeichnete den Haushalt als unseriös. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Reichinnek, sprach von einem sozialen Kahlschlag und einer grenzenlosen Aufrüstung.

Bundeskanzler Merz räumte ein , dass die Aufstellung des Haushalts, "keinen Schönheitspreis" verdient habe. Deutschland befinde sich aber geopolitisch, wirtschaftlich und demografisch in einer kritischen Lage. An den geplanten Reformen der sozialen Sicherungssysteme führe kein Weg vorbei.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.