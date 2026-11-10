Kandidatur als Bundespräsidentin

Ilse Aigner, CSU, hat gute Chancen, Deutschlands erste Bundespräsidentin zu werden. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Begründet wurde dies mit einer Äußerung der AfD-Politikerin von Storch, die Aigners Nominierung als Armutszeugnis bezeichnet hatte. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion kritisierte das Fernbleiben der CSU-Politikerin. Er sagte in Berlin, die sei ein Zeichen für Ausgrenzung und Spaltung.

Noch keine Einladung von der Linksfraktion

Unklar ist, ob sich Aigner auch bei der Linken-Fraktion vorstellt. Diese hat bislang keine entsprechende Einladung ausgesprochen. Aigner war gestern offiziell als gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU für die Wahl am 30. Januar präsentiert worden. SPD und Grüne haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

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Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.