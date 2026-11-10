Kandidatur als Bundespräsidentin
Aigner stellt sich bei Bundestagsfraktionen vor

Die Unionskandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, Aigner, stellt sich am Nachmittag den Bundestagsfraktionen vor. Geplant sind Besuche bei CDU/CSU, SPD und den Grünen. Eine Vorstellung bei der AfD ist nach Angaben von Aigners Stabschef Markuse nicht vorgesehen.

    Aigner steht zwischen zwei deutschen Flaggen in der CDU-Zentrale.
    Ilse Aigner, CSU, hat gute Chancen, Deutschlands erste Bundespräsidentin zu werden. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)
    Begründet wurde dies mit einer Äußerung der AfD-Politikerin von Storch, die Aigners Nominierung als Armutszeugnis bezeichnet hatte. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion kritisierte das Fernbleiben der CSU-Politikerin. Er sagte in Berlin, die sei ein Zeichen für Ausgrenzung und Spaltung.

    Noch keine Einladung von der Linksfraktion

    Unklar ist, ob sich Aigner auch bei der Linken-Fraktion vorstellt. Diese hat bislang keine entsprechende Einladung ausgesprochen. Aigner war gestern offiziell als gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU für die Wahl am 30. Januar präsentiert worden. SPD und Grüne haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.
    Die CSU-Bundestagsabgeordnete Zeulner sagte im Deutschlandfunk, Aigner bringe große politische und parlamentarische Erfahrung mit und habe sich durch einen sachorientierten und glaubwürdigen Politikstil ausgezeichnet . Zeulner betonte, Aigners Nominierung dürfe nicht auf ein Machtspiel zwischen Bundeskanzler Merz und CSU-Chef Söder reduziert werden. Dies werde ihr angesichts der breiten Unterstützung nicht gerecht.

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    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.