Vorstellung bei Fraktionen

Die Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner, stellte sich zuerst bei der Unions-Fraktion im Bundestag vor. (AFP / RALF HIRSCHBERGER)

Aigner wäre die erste Frau und die erste CSU-Personalie an der Spitze der Bundesrepublik. Die SPD-Fraktion empfing die Politikerin mit Applaus. Aigner sagte, ein solcher Empfang sei für sie nicht selbstverständlich. Ihr sei es ein Anliegen, eine breite Basis gegen extremistische Kräfte von links und rechts zu finden. Bei den Grünen trat Aigner zum Schluss auf. Auch dort erhielt sie von der Fraktion Applaus.

Die Linke hatte die CSU-Politikerin nicht offiziell eingeladen. Die parlamentarische Geschäftsführerin Latendorf sagte aber: "Wenn sie sich vorstellen möchte, kann sie dies gern tun." Eine Visite bei der AfD ist nach Angaben von Aigners Stabschef Markuse nicht vorgesehen. Begründet wurde dies mit einer Äußerung der AfD-Politikerin von Storch, die Aigners Nominierung als Armutszeugnis bezeichnet hatte.

Aigner war gestern offiziell als gemeinsame Bewerberin von CDU und CSU für die Wahl am 30. Januar präsentiert worden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.