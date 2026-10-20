Gewalt gegen Politiker

Die australische Abgeordnete Helen Haines wurde in der Stadt Wangaratta mit einem Auto gerammt und ist schwer verletzt. (picture alliance / James Ross / AAPIMAGE via AP / James Ross)

Der Mann sei wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung eines Amtsträgers angeklagt, erklärte die Polizei des Bundesstaates Victoria. Die 65-jährige Haines schwebt weiter in Lebensgefahr; laut Medienberichten verlor sie durch die Attacke ein Bein.

Die parteilose Abgeordnete im australischen Parlament war am Montag in der Nähe ihres Büros in der Stadt Wangaratta mit einem Auto gerammt worden. Passanten konnten den Fahrer überwältigen. Er war bislang nicht polizeibekannt; sein Motiv ist noch unklar. Von einem Unfall wird nicht ausgegangen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.