Krisendiplomatie
Anhaltende Uneingkeit über Teilnahme Europas an Ukraine-Friedensverhandlungen

Zwischen den USA, Russland und der EU herrscht weiterhin keine Einigkeit über die Frage, inwieweit Europa in möglichen Ukraine-Friedensverhandlungen vertreten sein wird. Nachdem die USA zunächst von einer grundsätzlichen Bereitschaft des russischen Staatschefs Putin gesprochen hatten, knüpft Moskau eine Teilnahme von europäischen Vertretern inzwischen an Bedingungen.

    Blaue Flaggen der Europäischen Union vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel.
    EU-Flaggen vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)
    Man könne erst eine Entscheidung treffen, wenn die Absichten der Europäer deutlich würden, erklärte Kreml-Sprecher Peskow. Auch sei unklar, wer auf europäischer Seite zum Verhandeln befugt sei.
    Die EU-Außenbeauftragte Kallas betonte, Russland habe bei dieser Frage keinerlei Mitspracherecht. Bundeskanzler Merz erklärte, er sehe Deutschland bei solchen Gesprächen als "gesetzt". Bislang haben die Europäer keinen gemeinsamen Vertreter bestimmt. EU-Ratspräsident Costa erklärte lediglich, man arbeite als Team.
    Nach russischer Lesart sollte es in solchen Gesprächen auch um eine neue Sicherheitsordnung auf dem Kontinent gehen. Merz betonte, dafür gebe es keinen Bedarf, da es eine solche Ordnung bereits gebe.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.