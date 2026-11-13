Krisendiplomatie

EU-Flaggen vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)

Man könne erst eine Entscheidung treffen, wenn die Absichten der Europäer deutlich würden, erklärte Kreml-Sprecher Peskow. Auch sei unklar, wer auf europäischer Seite zum Verhandeln befugt sei.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas betonte, Russland habe bei dieser Frage keinerlei Mitspracherecht. Bundeskanzler Merz erklärte, er sehe Deutschland bei solchen Gesprächen als "gesetzt". Bislang haben die Europäer keinen gemeinsamen Vertreter bestimmt. EU-Ratspräsident Costa erklärte lediglich, man arbeite als Team.

Nach russischer Lesart sollte es in solchen Gesprächen auch um eine neue Sicherheitsordnung auf dem Kontinent gehen. Merz betonte, dafür gebe es keinen Bedarf, da es eine solche Ordnung bereits gebe.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.