Ansbach ist Bahnhof des Jahres 2026 (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Wie der Interessenverband Allianz pro Schiene mitteilte, überzeugte der Bahnhof in Mittelfranken durch eine gute Anbindung, eine freundliche Atmosphäre und ein Service-Angebot. Die Wartehalle sei lichtdurchflutet und punkte mit geschwungenen Holzbänken und stilvollen Deckenleuchten. Bahnsteige und Unterführung seien ebenfalls umfassend saniert worden und barrierefrei zugänglich. Der Busbahnhof befinde sich unmittelbar vor dem Bahnhofsgebäude.

Zur Jury gehörten Vertreter aus den Bereichen Verkehr und Tourismus, unter anderem des Verkehrsclubs Deutschland, des Fahrgastverbands Pro Bahn und des Deutschen Bahnkunden-Verbands.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.