Anthropic-Börsengang (AP Photo / Seth Wenig)

Bei dem initialen Aktienverkauf vor Handelsbeginn waren mehr als 107 Milliarden Dollar erlöst worden . Anthropic liegt damit vor dem bisherigen Rekordhalter, der Weltraum- und KI-Firma SpaceX. Der Konzern des Tech-Milliardärs Musk hatte bei ⁠seinem ⁠Börsengang im Juni 75 Milliarden Dollar erlöst. Anthropic wurde erst im Jahr 2021 gegründet - von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verlassen hatte. Zu dieser Gruppe gehört auch der heutige Vorstandschef ‌Dario Amodei.

Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Dieser hatte den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr verschoben. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem die wachsenden Zweifel an der Sicherheit von KI-Modellen.

Meilenstein auch für Branche

Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.