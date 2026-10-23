Nach Steuerschätzung

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Der CDU-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", die Steuer müsse für Unternehmen und Privathaushalte - wie im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart - auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Die Menschen bräuchten jetzt eine spürbare Entlastung. Dies könne durch die zusätzlichen Steuereinnahmen finanziert werden. Ähnlich äußerten sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU sowie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig - SPD.

Ihr Parteikollege, Bundesfinanzminister Klingbeil, hatte dagegen gestern erklärt, trotz der zu der zu erwartenden Steuer-Mehreinnahmen gebe es im Haushalt keine neuen Spielräume.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.