Trübes Wetter, kaum Wind und keine Sonne - bei einer Dunkelflaute liefern Wind- und Solaranlagen fast keinen Strom, was die Preise in die Höhe treibt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Diesen Winter erlebte Deutschland einige Dunkelflauten – Wind und Sonne blieben aus, und die Strompreise schossen in die Höhe. Die Folge: Mehrere Industrieunternehmen mussten ihre Produktion wegen der hohen Strompreise drosseln oder sogar einstellen.

Manche fragen sich deswegen, wie stabil die Energieversorgung noch ist. Einzelne Politiker erklären die Energiewende sogar für gescheitert, kritisieren den frühen Atomausstieg oder fordern – wie CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz – den Rückbau von Windrädern. Dabei war 2024 eines der erfolgreichsten Jahre für erneuerbare Energien. Wie steht es also wirklich um den deutschen Strommarkt? Und: Wie geht es mit der Energiewende weiter?

2024 hat Deutschland laut Bundesnetzagentur 431,7 Terawattstunden Strom erzeugt, rund 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Erneuerbare Energien lieferten 59 Prozent und wurden damit zur wichtigsten Stromquelle – ein neuer Rekord. Hauptquellen sind Wind, Sonne und Biomasse.

Konventionelle Energien wie Kohle und Gas machten rund 176,8 Terrawattstunden aus, ein Rückgang von elf Prozent. Dabei sank die Stromerzeugung aus Steinkohle um 31 Prozent und aus Braunkohle um neun Prozent – ein historisches Tief bei der Kohleverstromung. Erdgas wurde im Vergleich zum Vorjahr hingegen stärker genutzt: Die Produktion stieg um 8,6 Prozent auf 56,9 Terrawattstunden, was 13,2 Prozent des Stroms entspricht.

Zusätzlich importierte Deutschland mehr Strom als im Vorjahr (etwa 13 Prozent des Strombedarfs).

Der Anstieg ist laut Agora Energiewende aufgrund des Stromaustauschs im internationalen und europäischen Verbund zu erklären: Dieser sorgt dafür, dass Strom dort produziert wird, wo er am günstigsten erzeugt werden kann. Deutschland importiert also Strom, wenn er im Ausland billiger ist als im Inland. Das hilft, die Strompreise insgesamt zu senken.

Zum dritten Mal in Folge sind Deutschlands Treibhausgasemissionen gesunken: 2024 wurden laut einer aktuellen Studie von Agora Energiewende 656 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, was drei Prozent weniger als im Vorjahr und insgesamt fast die Hälfte des Werts von 1990 ist. Der Anteil erneuerbarer Energien erreicht ein Rekordniveau, während der Kohleverbrauch deutlich sinkt. Windenergie führt bei den Erneuerbaren, gefolgt von der Photovoltaik, die im Vergleich zum Vorjahr stark zulegt, und schließlich der Biomasse.

„Die Anstrengungen der vergangenen Jahre im Stromsektor tragen jetzt ganz klar Früchte“, sagt Simon Müller, Direktor von Agora Energiewende. „Wir haben zum zweiten Mal in Folge einen Zubaurekord bei der Solarenergie – das steht jetzt bei 16 Gigawatt, das ist wirklich richtig, richtig viel. Bei der Windenergie an Land ist es leider so, dass der Ausbau 2024 immer noch viel zu schleppend war. Aber: Die Genehmigungen für neue Windenergieanlagen, und das ist der wichtigste Frühindikator in den kommenden Jahren, der hat einen absoluten Rekord verzeichnet. Der steht bei knapp 13 Gigawatt, das wäre vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen.“

Der Ausbau der Erneuerbaren senkt nicht nur die Emissionen, er sorgt außerdem für günstigen Strom, wie Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, betont. Der Strom sei 2024 teilweise sogar so günstig gewesen, dass die Preise ins Negative fielen.

Die hohen Strompreise, die wir an einigen Tagen in diesem Winter sehen konnten, sind Folge der sogenannten Dunkelflaute. Diese Phase mit trübem Wetter, wenig Wind und kaum Sonne dauert meist nur wenige Tage. Dann sinkt die Produktion des günstigen Ökostroms fast auf null.

Während in einer Dunkelflaute die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nahezu ausfällt, bleibt die Nachfrage im Winter weiterhin hoch. Wir schalten früher das Licht an, es ist kalt, der Stromverbrauch steigt. Doch das allein erklärt die enormen Preissprünge nicht. Der Strompreis erreichte kürzlich sogar ein Allzeithoch von über 900 Euro pro Megawattstunde – höher als in der Energiekrise 2022.

Ein entscheidender Faktor ist das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, verstärkt durch strukturelle Veränderungen in der Energieversorgung. Deutschland macht zwar große Fortschritte beim Ausbau erneuerbarer Energien, doch die gesicherte Leistung sinkt: Die Atommeiler sind abgeschaltet, immer mehr Kohlekraftwerke gehen vom Netz, und bei besonderen Wetterlagen klafft eine große Lücke, die den Strommarkt unter Druck setzt.

Endverbraucher treffen hohe Preise nicht

Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, erklärt, dass der „preisdämpfende Effekt der erneuerbaren Energien“ während solcher Dunkelflauten fehlt. Um die Nachfrage zu decken, müssen dann teure Gaskraftwerke ans Netz geholt oder Strom teuer aus dem Ausland importiert werden. Das treibt die Preise nach oben.

Die meisten Privatkunden merken die hohen Strompreise allerdings nicht, da sie Strom zu festen Tarifen beziehen. Für einige Unternehmen kann es aber schwierig werden, vor allem wenn sie Strom kurzfristig am Markt kaufen. In manchen Fällen gelten die hohen Preise sogar als Standortrisiko, weil sie die Produktionskosten stark erhöhen.

Die jüngsten Preis-Ausreißer sollten aber nicht verunsichern. Insgesamt sind die Strompreise im vergangenen Jahr deutlich gesunken, sowohl an der Börse als auch die Preise für private Haushalte – hier insbesondere bei Neuverträgen. Wer davon profitieren will, ist mit einem Versorgerwechsel gut beraten.

Dunkelflauten könnten das Energiesystem in Deutschland in Zukunft vor Probleme stellen. Immer mehr Strom kommt aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne, die vom Wetter abhängen, während fossile Kraftwerke nach und nach abgeschaltet werden. Gleichzeitig gibt es noch nicht genug große und effiziente Speicher, um überschüssigen Wind- und Solarstrom langfristig zu speichern.

Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte kürzlich beim "Handelsblatt" Industriegipfel: „Wir werden in der Zukunft in einem erneuerbaren Stromsystem immer wieder zwei, drei Wochen haben, wo sehr hohe Strompreise sind. Das wird so sein bei Witterungsbedingungen wie jetzt, aber wir werden dann eben auch 50 Wochen haben, wo die Strompreise günstig sind.“ Außerdem: Unterm Strich sei der Strom 2024 immer noch billiger als im Jahr zuvor gewesen.

Versorgungssicherheit trotz Dunkelflauten

Trotz der teilweisen hohen Strompreise und der Wetterabhängigkeit gab es in den vergangenen Monaten immer genug Strom – dank schnell einsetzbarer, aber teurer Gaskraftwerke und teuren Stromimporten aus anderen europäischen Ländern.

Zwar führen Dunkelflauten zu Stress im System und können extreme Preisausschläge auslösen, doch eine echte Gefahr für die Stromversorgung in Form eines Blackouts gibt es nicht. Die Versorgungssicherheit werde jederzeit gewährleistet, versichert Klaus Müller. Auch einige Kohlekraftwerke werden laut Müller in Reserve gehalten und nur bei Bedarf hochgefahren. "Das heißt, sie laufen nicht fortlaufend, aber sie stünden zur Verfügung.“

Heizung und Verkehr bleiben die Sorgenkinder beim Klimaschutz – laut Agora Energiewende gab es hier letztes Jahr kaum Fortschritte. Simon Müller sieht die Lösung in einem Umstieg von Öl und Gas auf Strom aus erneuerbaren Energien. Dafür müssen Wärmepumpen, Elektroautos und industrielle Großwärmepumpen für alle bezahlbar und leicht zugänglich sein.

Die Politik könnte außerdem Elektromobilität fördern, indem sie Fahrzeuge nach ihrem CO2-Ausstoß besteuert. Das Gebäudeenergiegesetz sollte erhalten bleiben und um Maßnahmen wie einen günstigen Sondertarif für Wärmepumpenstrom ergänzt werden.

Ausbau von Gaskraftwerken

Doch Wärmepumpen und E-Autos brauchen zusätzlich Strom. Außerdem müsse das Energiesystem auf zukünftige Dunkelflauten vorbereitet sein, erklärt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Der Ausbau von Wind- und Solarenergie allein reiche nicht aus, um Schwankungen auszugleichen. Deutschland benötigt laut Grimm 20 bis 30 Gigawatt an Gaskraftwerkskapazität, deren Bau jedoch mehrere Jahre dauert. Das Kraftwerksicherheitsgesetz, das dafür notwendige Rahmenbedingungen schaffen sollte, liegt wegen des Koalitionsbruchs allerdings auf Eis. Grimm bezweifelt daher, dass der Kohleausstieg bis 2030 gelingt: „Meine Prognose wäre: Das schaffen wir nicht“, so Grimm.

Grimm schlägt bessere Preismechanismen vor, etwa unterschiedliche Strompreiszonen. So könnten Investitionen gezielt in Regionen fließen, die viel Energie benötigen – wie Süddeutschland – und die Energiewende effektiver und kostengünstiger gestalten.

Klaus Müller von der Bundesnetzagentur sieht die Lösung für niedrigere Strompreise vor allem im schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, der Netze und neuer Speichermöglichkeiten. „Es ist ganz wichtig, dass wir mit den Beschleunigungsgesetzen weitermachen, die Netze ausbauen, digitalisieren und vorantreiben,“ so Klaus Müller.

Batteriespeicher, Smart Meter, bidirektionales Laden

Gerade Batteriespeicher werden in Zukunft immer wichtiger, weil sie überschüssigen Strom aus Wind und Sonne speichern und bei Bedarf abgeben können. Derzeit halten sie meist nur wenige Stunden – für längere Zeiträume sind daher größere Speicher wie Wasserstoffspeicher nötig.

Technologien wie Smart Meter und bidirektionales Laden können helfen, Strom effizienter zu nutzen und Kosten zu sparen, während sie gleichzeitig das Netz entlasten. Smart Meter können sich für Verbraucherinnen und Verbraucher lohnen, wenn sie einen flexiblen Stromtarif nutzen. Die digitalen Zähler zeigen in Echtzeit, wann Strom besonders günstig ist. So lassen sich Geräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler gezielt zu diesen Zeiten einschalten.

Und Elektroautos können überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf wieder ins Netz zurückgeben – Stichwort: bidirektionales Laden. Damit werden die Autos zu mobilen Speichern, die Schwankungen bei Wind- und Solarstrom ausgleichen. Allerdings ist diese Technologie aktuell noch nicht überall verfügbar und benötigt spezielle Infrastruktur.

