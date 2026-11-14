Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Pommern können SPD, Linke und Grüne regieren. (dpa / Jens Büttner)

Nach den Linken stimmten auch die Sozialdemokraten und die Grünen auf ihren Parteitagen dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zu. Das Votum fiel bei der SPD einstimmig aus, bei den Grünen gab es eine Enthaltung.

Ministerpräsidentin Schwesig sprach in Güstrow von einem starken Koalitionsvertrag, der in vielen Punkten die Handschrift der SPD trage. Zudem sei klar, dass es mit dieser Koalition keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe. Die Grünen-Politikerin Müller sagte in Stralsund, sie sei stolz darauf, was die Partei als kleinster der drei Partner erreicht habe. Die Linke hatte sich bereits gestern mit breiter Mehrheit für den Entwurf ausgesprochen.

Der Vertrag soll noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden. Am Montag will sich Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen. Die designierte Regierungskoalition verfügt über 39 Sitze, die AfD als einzige Oppositionspartei kommt auf 32 Mandate.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.