US-Außenminister Rubio erklärt die Politik seines Präsidenten. (picture alliance / Sipa USA)

Hintergrund dürften die Kongresswahlen in den USA Anfang November sein. Bei den sogenannten Midterms stehen Trumps Republikaner wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten und insbesondere der infolge des Iran-Kriegs hohen Spritpreise unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.