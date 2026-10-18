In dieser Zeit wolle man eine Bewertung vornehmen, sagte Außenminister Rubio. Präsident Trump erklärte, er habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Er hatte die Sanktionen und Zölle am Freitag angesichts hoher Energiepreise kurz vor dem Inkrafttreten gestoppt. Zuvor hatte Trump ein Abkommen mit Russland über Diesellieferungen geschlossen.
Hintergrund dürften die Kongresswahlen in den USA Anfang November sein. Bei den sogenannten Midterms stehen Trumps Republikaner wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten und insbesondere der infolge des Iran-Kriegs hohen Spritpreise unter Druck.
Am Samstag gab es in den USA erneut landesweit Proteste gegen den Präsidenten, die sich unter dem Motto "No Kings" - Keine Könige - gegen seine Politik und seinen Regierungsstil richteten.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.