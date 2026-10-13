Diplomatie

Bundesaußenminister Johann Wadephul (dpa / Fabian Sommer)

Der CDU-Politiker wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit den Außenministern von Polen, Norwegen und Großbritannien über die Auswirkungen der russischen Eskalation gegen die Ukraine auf die Sicherheit in Europa diskutieren. Darüber hinaus gehe es vor dem Hintergrund der jüngsten umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Trump auch um die Frage, wie der Druck auf Moskau erhöht werden könne, damit sich der Kreml zu ernsthaften Verhandlungen bereit erkläre.

Trump hatte gestern nach einem Gespräch mit Kremlchef Putin die Ablösung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj verlangt und eine Vereinbarung über den Verkauf von hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Dazu wollten die USA vorübergehend Sanktionen gegen den russischen Energiesektor aufheben.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.