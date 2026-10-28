Deutschland

Armin Laschet (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Dies sei nun möglich, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und CDU-Politiker Laschet im ZDF. Stattdessen könnte es eine neue Koalition der nationalen Einheit zwischen den beiden großen Blöcken geben. Ähnlich äußerte sich Laschets Parteikollege Hardt. - Im Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu waren bislang die rechtsextremen Parteien "Jüdische Stärke" und "Religiöser Zionismus" vertreten.

Bisher zeichnet sich nach der Parlamentswahl in Israel kein klarer Sieger ab. Nach Auszählung von 50 Prozent der Stimmen liegt laut den Angaben der Wahlkommission der rechtsgerichtete Block von Ministerpräsident Netanjahu vorn. Er kommt demnach auf 56 Sitze in der Knesset. Dem Lager des ehemaligen Armeechefs Eisenkot werden 49 Sitze zugerechnet. Für eine Mehrheit sind 61 Mandate erforderlich. Die Teilergebnisse können sich allerdings noch erheblich ändern.

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Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.