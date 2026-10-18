Tim Torn Teutenberg jubelt bei der Rad-WM in Shanghai. (frontalvision.com / IMAGO / Arne Mill)

Der Kölner siegte vor dem Dänen Tobias Hansen und dem Belgier Jules Hesters. Im Ausscheidungsfahren scheidet nach einer vorher festgelegten Rundenzahl der letztplatzierte Fahrer im jeweiligen Sprint aus.

Für den 24-jährigen Teutenberg ist es die zweite Medaille bei dieser WM, nachdem er bereits Bronze im Omnium gewonnen hatte.

Zum Abschluss der Bahnrad-WM gewann die Sprinterin Lea Sophie Friedrich Silber im Keirin. Die Weltmeisterin von 2021 und 2022 in dieser Disziplin unterlag im Finale nur um wenige Zentimeter der Russin Alyna Lyssenko, die als neutrale Athletin antrat.

Für das deutsche Team war es die achte Medaille bei den Titelkämpfen in Shanghai.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.