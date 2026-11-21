Beim Spiel gegen Köln zog Stürmer Harry Kane sich eine Verletzung zu. (Tom Weller / dpa / Tom Weller)

Schmied traf den englischen Teamkapitän beim Abwehrversuch am linken Fuß. Ein Pfiff von Schiedsrichter Robin Braun blieb aus, auch der Videoassistent sah kein Vergehen von Schmied. Kane wurde in der 20. Minute ausgewechselt.

Laut Sportvorstand Max Eberl zog sich Kane einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu. Er werde dem Verein "in den nächsten Monaten" fehlen.

Zudem zog sich Michael Olise eine Prellung des Vorfußes zu. Er war vom Kölner Tom Krauß bei einem Schussversuch am linken Bein getroffen worden. Olise spielte die Halbzeit zu Ende, kam danach aber nicht mehr zurück und verließ die Arena offenbar auf Krücken. Der Verein teilte mit, der französische Offensivspieler werde in den kommenden Tagen behandelt.

"Das ist gerade keine einfache Situation, die ist sehr herausfordernd", sagte Eberl. Außer den Offensivspielern fehlen den Münchnern Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies.

Das Spiel zwischen München und Köln ging unentschieden aus. Nach Toren von Mikey Moore und Nathaniel Brown stand es 1:1.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.