Die CSU-Politikerin Ilse Aigner (Archivfoto vom Januar 2026). (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Söder sagte im ARD-Fernsehen, er engagiere sich sehr dafür. Der CSU-Vorsitzende hatte bereits im Frühjahr für Aigner als Nachfolgerin von Amtsinhaber Steinmeier geworben. Die bayerische Landtagspräsidentin hat sich selbst bisher bedeckt gehalten. Sollte Aigner gewählt werden, wäre sie das erste Staatsoberhaupt aus den Reihen der CSU und die erste Frau in diesem Amt. Ein gemeinsamer Vorschlag von Union und SPD liegt derzeit nicht vor, obwohl Bundeskanzler Merz angekündigt hatte, nach den jüngsten Landtagswahlen die Personalie zu thematisieren. Die Amtszeit Steinmeiers endet im März verfassungsgemäß.

Er war als ​SPD-Kandidat von einer früheren schwarz-roten Koalition nominiert worden und hatte das Amt zehn Jahre inne. Über seine Nachfolge entscheidet Ende Januar die Bundesversammlung.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.