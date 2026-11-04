Medienberichte

Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Aiwanger wollte in Berlin das Hauptstadtbüro seiner Partei "Freie Wähler" eröffnen, erschien demnach aber nicht zu dem Termin.
Aiwanger war seit dem Jahr 2006 Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern und seit 2010 Bundesvorsitzender der Partei. Im Jahr 2018 wurde er bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie Stellvertreter von Ministerpräsident Söder.
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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.