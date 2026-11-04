Medienberichte
Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Aiwanger gestorben

Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist laut übereinstimmenden Medienberichten gestorben. Unter Berufung auf die bayerische Staatskanzlei und die Berliner Polizei heißt es, der 55-Jährige sei tot in einem Hotel in der Hauptstadt aufgefunden worden.

    Porträt des bayerischen Politikers Hubert Aiwanger.
    Hubert Aiwanger ist tot. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)
    Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Aiwanger wollte in Berlin das Hauptstadtbüro seiner Partei "Freie Wähler" eröffnen, erschien demnach aber nicht zu dem Termin.
    Aiwanger war seit dem Jahr 2006 Landesvorsitzender der Freien Wähler Bayern und seit 2010 Bundesvorsitzender der Partei. Im Jahr 2018 wurde er bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie Stellvertreter von Ministerpräsident Söder.

    Mehr zum Tod Hubert Aiwangers in Kürze

    Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.