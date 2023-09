Causa Aiwanger

Was folgt für die deutsche Erinnerungskultur?

Der Holocaust werde in der Debatte um die antisemitische Hetzschrift für parteipolitische Zwecke missbraucht, meint Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger. Ist die Erinnerung an diese Vergangenheit in Deutschland noch lebendig?

Schäfer, Christoph | 06. September 2023, 19:15 Uhr