Während der Belagerung und der anschließenden Einnahme der Stadt El-Fasher in Darfur vor einem Jahr sei das Gesundheitssystem dort zerstört worden. Der UNO-Menschenrechtsbeauftragte Türk bezeichnete die Ergebnisse der Recherchen laut dem Bericht als zutiefst beunruhigend.
Unter Berufung auf Quellen vor Ort in El-Fasher sammelte die BBC Einzelheiten zu mehr als 40 Angriffen auf Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen zwischen Mai 2024 und Oktober 2025. Einige davon wurden mehrfach getroffen.
Die RSF wiesen die Anschuldigungen zurück.
Die Armee und die Miliz kämpfen seit April 2023 um die Vorherrschaft im Sudan und wirtschaftliche Interessen. Zehntausende Menschen wurden getötet, mehr als 14 Millionen vertrieben.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.