Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen wurde beendet. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Man verzichte auf einen weiteren Gipfeltag, grundsätzlich gebe es aber Bewegung in der Debatte. Merz erklärte außerdem, er teile die Einschätzung von Frankreichs Präsidenten Macron, dass man noch in diesem Jahr eine Einigung erreichen müsse.

Der Etat im Entwurf von EU-Ratspräsident Costa wird von Deutschland und einigen Staaten als zu hoch kritisiert. Andere Staaten dagegen verteidigen ein höheres Budget. Streitpunkte gibt es auch bei der Frage, an welchen Stellen gekürzt werden soll und wie die finanzielle Unterstützung für die Ukraine gestemmt werden kann. Bei den Verhandlungen gestern sollen sich nach Informationen des Deutschlandfunks vor allem Nettozahler-Staaten wie Österreich und Schweden geweigert haben, mit der Gegenseite weiter zu diskutieren. Nettozahler-Staaten zahlen in den EU-Haushalt mehr ein, als sie an Leistungen von der EU bekommen.

CDU-Europaabgeordneter Herbst: Druck vor den Wahlen wächst

Der CDU-Europaabgeordnete Herbst sagte im Deutschlandfunk, statt um die Beträge zu feilschen, müsse es mehr um die Ziele gehen, die mit dem Haushaltsrahmen erreicht werden sollten. Das gelte für alle Beteiligten, obgleich er sich bewusst sei, dass zum Beispiel in Deutschland auch um den Bundeshaushalt gerungen werde. Das EVP-Fraktionsmitglied meinte, der Druck steige nun. Er verwies auf die 2027 anstehenden Wahlen, beispielsweise in Frankreich und Polen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.