Straße von Hormus (ISNA via AP / Amirhosein Khorgooi)

Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt meldete, wurde das Schiff nach Angaben des Kapitäns von einem unbekannten Geschoss getroffen. Es sei ein Feuer ausgebrochen und das Ausmaß der Schäden sei noch unklar. Die Besatzung sei aber in Sicherheit. Von wem die Attacke ausging, ist bisher nicht bekannt.

Die Straße von Hormus ist für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssig-Erdgas von zentraler Bedeutung. Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar ist der Transport durch die Meerenge stark zurückgegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.