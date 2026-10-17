Wie der Gouverneur auf Telegram mitteilte, wurden 19 weitere Menschen verletzt. Bei dem Getöteten handle es sich um den Fahrer eines Krankenwagens. Die südukrainische Stadt am Dnipro steht unter permanentem Beschuss durch Russland.
Papst Leo XIV. forderte unterdessen den russischen Staatschef Putin zu einem Waffenstillstand für Oleschky auf. Die Kleinstadt liegt gegenüber von Cherson unmittelbar an der Front. Leo äußerte sich besorgt über die humanitäre Lage in der von Russland belagerten Stadt.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.