Westjordanland

Unter den Vertriebenen seien viele Kinder und ältere Menschen, erklärte die Stadtverwaltung Hebrons. Zudem würden hunderte Menschen am Verlassen ihrer Häuser gehindert. Laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa begannen Hilfslieferungen aus anderen Teilen des Westjordanlandes für die Binnenflüchtlinge.
Die israelische Militäroperation in und um Hebron ist die Reaktion auf einen Schusswaffenangriff zweier Terroristen auf israelische Soldaten mit zwei Toten am vergangenen Freitag. Der Einsatz soll mehrere Tage dauern.
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Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.