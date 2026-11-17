Das Bundesbildungsministerium kürzt den Etat des Bundesverbandes Mobile Beratung (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Verband teilte mit, von drei Projektideen für das Förderprogramm "Demokratie leben!" könne nur ein Antrag tatsächlich gestellt werden. Das zuständige Bundesbildungsministerium äußert sich nicht zu einzelnen Kürzungen. Es bestätigte aber, dass Antragsaufforderungen verschickt worden waren.

Die Arbeit der 50 Beratungsteams gegen Rechtsextremismus werden laut dem Verband von den Kürzungen nicht betroffen sein - allerdings Angebote des Bundesverbandes. Zum Beispiel könne der Verband keine Handreichungen mehr gegen Rechtsextreme an Schulen finanzieren. Der Verband beklagte, dass diese Kürzungen zur Unzeit kämen.

Aus der vergangenen Woche veröffentlichten Leipziger Autoritarismus-Studie geht unter anderem hervor, dass rechtsextreme Einstellungen wieder vermehrt gesellschaftsfähig sind.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.