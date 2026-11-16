Rekruten der Bundeswehr bei der Schießausbildung (dpa / Federico Gambarini)

Das berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums. Verglichen worden seien dabei Daten aus den Jahren 2024 und 2025. Demnach nahmen die Fälle mit posttraumatischer Belastungsstörung von 186 auf 279 zu, was einen Anstieg von rund 50 Prozent bedeute. Bei anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen sei ein Anstieg von 112 auf 159 registriert worden und damit eine Zunahme um etwa 40 Prozent.

Als möglichen Grund nannte der zuständige Beauftragte im Verteidigungsministerium die aktuell vielen Trigger-Bilder aus dem Iran- und dem Ukraine-Krieg. Hierdurch verstärkten sich bei Betroffenen die Symptome.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.