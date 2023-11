Lage im Gazastreifen

Das Welternährungsprogamms gibt zu bedenken, dass die kurzen Waffenpausen nicht ausreichen, alle Menschen zu versorgen. (Archivbild) (dpa / Bastian Schnabel)

Er gehe davon aus, dass die gesamte Bevölkerung in dem Gebiet an Hunger leide. Es handele sich um eine humanitäre Katastrophe. Es gebe kein frisches Brot, kein sauberes Trinkwasser, die medizinische Versorgung sei wegen des fehlenden Treibstoffs zusammengebrochen. Früher seien die Menschen im Gazastreifen täglich mit 500 Lastwagen versorgt worden. Derzeit könnten über den einzig geöffneten Grenzübergang in Rafah maximal 100 Lastwagen abgewickelt werden, erklärte Frick.

Israel meldet Waffenfund in Kinderklinik

In einem Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt entdeckten israelische Soldaten nach eigenen Angaben unterdessen zahlreiche Waffen. Militärsprecher Hagari teilte mit, Videoaufnahmen zeigten unter anderem Sprengstoffgürtel, Handgranaten, Gewehre und Sprengsätze. Es gebe auch Anzeichen dafür, dass im Keller der Rantisi-Klinik Geiseln festgehalten worden sein könnten. So habe man etwa eine improvisierte Toilette und eine kleine Küche gefunden. Ein Vertreter der Hamas sagte dem Sender Al-Dschasira, es handele sich um falsche Vorwürfe Israels.

Biden fordert Schutz des Al-Schifa-Krankenhauses

Indes steht kritische Versorgungslage in den Kliniken im Vordergrund. Die israelische Armee müsse bei ihrem Vorgehen insbesondere Rücksicht auf das Al-Schifa-Krankenhaus nehmen, sagte US-Präsident Biden vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. Rund um das Krankenhaus kam es zu Kämpfen zwischen Soldaten und Mitgliedern der islamistischen Hamas. Die israelische Armee soll an den Eingängen der Klinik Panzer positioniert haben. Das Militär vermutet in den Kellerräumen die Zentrale der militant-islamistischen Hamas.

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet etwa 1.200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel verhängte daraufhin eine Blockade über den Gazastreifen. Die Armee fliegt zudem massive Luftangriffe und rückt mit Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

