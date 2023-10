Palästinensische Flüchtlinge in einer Unterkunft der Vereinten Nationen in Rafah im südlichen Gazastreifen (AFP / MOHAMMED ABED)

Samstag, 14. Oktober

+++ Nach Angaben des UNO-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) nimmt die Wasserknappheit im Gazastreifen infolge der israelischen Blockade lebensbedrohliche Ausmaße an.

Die Menschen seien gezwungen, schmutziges Wasser aus Brunnen zu verwenden, was das Risiko wasserbedingter Krankheiten erhöhe, erklärte UNRWA-Generalkommissar Lazzarini. Sauberes Wasser gehe zur Neige, weil das Wasserkraftwerk und die öffentlichen Wassernetze nicht mehr funktionierten. Es müsse dringend Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Frischwasser bereitstellen zu können. Lazzarini rief Israel auf, die Blockade des Gazastreifens umgehend aufzuheben. Auch auf dem UNO-Stützpunkt im südlichen Gazastreifen sei das Trinkwasser inzwischen knapp. Laut UNRWA haben dort tausende Menschen Zuflucht gesucht. Lazzarini warnte, die Menschen, unter ihnen kleine Kinder, Frauen und Ältere würden an Dehydrierung sterben.

+++ Der Iran hat Israel gewarnt, dass die Krise im Nahen Osten sich auf weitere Gebiete ausweiten könnte.

Außenminister Amirabdollahian sagte in der libanesischen Haupstadt Beirut, das gelte etwa dann, wenn die Hisbollah in das Geschehen eingreife. Die militante Schiitenmiliz wird von Teheran unterstützt.

+++ Ein Flugzeug mit medizinischen Hilfsgütern der Weltgesundheitsorganisation für den Gazastreifen ist am Samstag auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel gelandet.

Dort warte die Maschine am Flughafen Al-Arisch auf die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah, teilte der Generaldirektor der WHO, Tedros, mit. Die WHO sei bereit, die Hilfsgüter zu verteilen, sobald der humanitäre Zugang über den Grenzübergang hergestellt sei, schrieb Tedros auf der Plattform X. Rafah war Anfang der Woche geschlossen worden, nachdem israelische Luftangriffe das Tor auf der palästinensischen Seite getroffen hatten.

+++ Saudi-Arabien hat offenbar die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ausgesetzt.

Das melden die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur AFP, die sich auf saudische Diplomatenkreise und regierungsnahe Quellen in dem Land berufen. Laut AFP wurden die USA, die den Dialog vermittelt hatten, über den Stopp der Gespräche informiert. Saudi-Arabien hatte gestern den Aufruf des israelischen Militärs kritisiert, nach dem die Palästinenser den nördlichen Gazastreifen verlassen sollen. Das saudische Außenministerium sprach von "Zwangsumsiedlung".

+++ Das israelische Militär hat den Menschen im Gazastreifen mehr Zeit eingeräumt, um die Gebiete im Norden zu verlassen.

Bis 16 Uhr Ortszeit sollen die Bewohner der Stadt Beit Hanun eine Fluchtroute nach Chan Junis im Süden nutzen können, ohne dabei mit israelischen Angriffen rechnen zu müssen. Das teilte ein Militärsprecher mit. Die Information wurde auf der Internetplattform X in arabischer Sprache verbreitet. Israel reagiert damit offenbar auf Kritik unter anderem von Vertretern der Vereinten Nationen. Sie hatten die ursprünglich eingeräumte Frist von 24 Stunden für eine Evakuierung des nördlichen Gazastreifens für zu kurz erklärt. Es drohe eine katastrophale Situation.

+++ Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Verantwortlichen der Hamas-Angriffe getötet.

Es handele sich um den Leiter des Luftüberwachungssystems der Hamas, Abu Merad. Er sei maßgeblich an der Steuerung der Terroristen während des Massakers vor genau einer Woche beteiligt gewesen, hieß es weiter.

+++ UNO-Generalsekretär Guterres fordert eine sofortige Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen.

In einem auf X veröffentlichten Statement pocht Guterres auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Zivilisten müssten geschützt und dürften nicht als Schutzschilde benutzt werden. Wörtlich schrieb der UNO-Generalsekretär: "Auch Kriege haben Regeln."

+++ Nach Ansicht der Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Scherbakowa, nutzt die russische Führung den Krieg im Nahen Osten für ihre eigene Propaganda.

Die Eskalation lenke von dem Geschehen in der Ukraine ab, sagte Scherbakowa im Deutschlandfunk. Insbesondere der russische Präsident Putin würde davon profitieren, dass die schweren Kämpfe insbesondere im Osten der Ukraine in der russischen Öffentlichkeit nun kaum noch beachtet würden. Pro-israelische Aktionen innerhalb Russlands würden von den Behörden unterbunden.

+++ Laut Schätzungen des UNO-Büros für humanitäre Hilfe sind im Gazastreifen zehntausende Menschen auf der Flucht in den Süden.

Grund ist eine Aufforderung der israelischen Regierung, die nördlichen Gebiete des Gazastreifens zu verlassen. Dort wird mit einer Bodenoffensive gerechnet. Bereits vor Israels Aufforderung zur Evakuierung waren laut dem UNO-Büro 400.000 Palästinenser durch israelische Luftangriffe vertrieben worden.

+++ Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die derzeitigen Militäraktionen im Gazastreifen nur als Anfang einer groß angelegten Offensive gegen die radikal-islamistische Hamas bezeichnet.

Die Armee werde die Hamas vernichten, versprach Netanjahu in einer Ansprache an die Nation. Zugleich räumte er ein, dass das Vorhaben Zeit benötigen werde. Israelische Streitkräfte hatten zuvor vereinzelt Ziele im palästinensischen Gazastreifen mit Bodentruppen und Panzern angegriffen. Dabei seien unter anderem Raketenstellungen der Hamas zerstört worden, sagte ein Armeesprecher.

+++ Der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Heusgen, sieht die Gefahr, dass eine Bodenoffensive Israel auf dem Weg zur Anerkennung in der arabischen Welt schaden könnte.

Heusgen sagte im Deutschlandfunk, Besetzungen des Gazastreifens hätten in der Vergangenheit nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Zudem betonte er, Deutschland dürfe bei der Unterstützung Israels keine Doppelstandards haben. Die Solidarität müsse wie auch bei anderen Konflikten immer auf internationalem Recht beruhen.

+++ Nachdem die Lufthansa allein gestern mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, wird der Heimweg aus der Krisenregion ab heute komplizierter.

Die Sonderflüge wurden zunächst gestoppt. Hintergrund ist die Sicherheitslage, wie die Lufthansa mitteilte. Das Auswärtige Amt verwies nun auf zwei Flüge am Sonntag mit dem Ferienflieger Condor aus dem jordanischen Akaba. Die Stadt am Roten Meer liegt allerdings mehrere Stunden Auto- oder Busfahrt von Tel Aviv entfernt. Zudem wird für die Einreise nach Jordanien ein Visum benötigt.

+++ In Frankfurt am Main ist das Verbot einer für heute geplanten pro-palästinensischen Demonstration gerichtlich aufgehoben worden.

Die von der Stadt vorgebrachten Sicherheitsbedenken hätten der gerichtlichen Prüfung nicht standgehalten, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts. Sollte es während der Versammlung zu Straftaten und Gefährdungen Dritter kommen, könnte die Polizei hierauf immer noch jederzeit reagieren.

In anderen deutschen Städten gilt das Demonstrationsverbot noch. Dennoch versammelten sich in Berlin und München gestern hunderte Palästinenser-Unterstützer. Die Polizei nahm einige Menschen in Gewahrsam.

+++ Außenministerin Baerbock setzt ihre Krisengespräche nach dem Angriff der Hamas auf Israel heute in Ägypten fort.

In der Hauptstadt Kairo will sie mit ihrem Amtskollegen Schukri zusammenkommen. Gestern war Baerbock im Rahmen ihres Solidaritätsbesuchs in Israel auch mit Familien von Geiseln der Hamas zusammengekommen. Die Grünen-Politikerin rief die Entführer auf, die Menschen freizulassen.