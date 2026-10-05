Anhörung der Geheimdienstchefs im Bundestag

Die Gefahr von Anschlägen auf Ziele in Deutschland bleibe real, sagte Jäger in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag. In der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums werden sich auch Verfassungsschutzchef Selen und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Rosenberg, den Fragen der Abgeordneten stellen.
In der Regel äußern sich die Geheimdienstchefs nur in streng vertraulichen Sitzungen des Kontrollgremiums. Einmal jährlich findet die Befragung aber öffentlich statt, sie wird auf der Internetseite des Bundestags live übertragen.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.