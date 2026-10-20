Berliner Koalitionsverhandlungen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Der SPD-Politiker sagte dem Berliner "Tagesspiegel", er rufe die Union auf, aus ihrem - Zitat - "völlig irrationalen und unverantwortlichen Hysteriemodus" auszusteigen. Sie entwerte den Extremismusbegriff und verwische die Abgrenzung zu den Verfassungsfeinden, wenn sie Linke und AfD in einen Topf werfe. Bovenschulte führt in Bremen seit 2019 ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken.

In Berlin haben sich gestern SPD und Grüne für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei ausgesprochen. Diese will am 31. Oktober darüber entscheiden.

CSU-Chef Söder hatte am Wochenende eine Brandmauer nach links gefordert. Die Junge Union sprach sich für eine "gesellschaftliche Ächtung" eines möglichen Linksbündnisses in Berlin aus. Zuletzt hatte auch Bundeskanzler Merz die Grünen und die SPD eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.