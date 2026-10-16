Bovenschulte sagte im Deutschlandfunk, in der Wahrnehmung der Menschen müssten Viele unten auf der sozialen Leiter alle Belastungen tragen . Personen mit sehr hohen Vermögen hingegen trügen nichts bei. Der SPD-Politiker erklärte, viele Menschen würden zusätzliche Belastungen wahrnehmen, ohne dass sie wüssten, ob sie am Ende von den Reformen profitierten. Man brauche ein Reformversprechen, das eine bessere Zukunft aufzeige.
Bovenschulte gibt zum 1. November sein Amt als Bundesratspräsident ab. Der neue Vorsitz wird heute gewählt. Die Nachfolge tritt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU an.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.