Fabio de Masi, BSW (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

De Masi sagte im Deutschlandfunk, er glaube nicht, dass es etwa in Sachsen-Anhalt zu einer grundsätzlichen Zusammenarbeit mit der AfD kommen werde. Bei den dort bereits gemeinsam beschlossenen Anträgen handele es sich um eine geringe Zahl. Der BSW-Co-Vorsitzende warf Linken und Grünen vor, nicht auf Angebote der Zusammenarbeit mit seiner Partei eingegangen zu sein.

Der BSW-Vorstand hat für den Bundesparteitag einen Vorschlag zum Umgang mit der AfD vorgelegt. Nach Medienberichten wird darin eine Koalition mit der AfD sowie eine Tolerierung ausgeschlossen. Eine Zusammenarbeit soll aber möglich sein.

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Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.