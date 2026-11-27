Fabio de Masi, BSW (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

Zwar gebe es dort einige gemeinsam beschlossene Anträge, doch handele es sich um eine nur geringe Zahl, so de Masi weiter . Er warf Linken und Grünen vor, in dem Bundesland nicht auf Angebote der Zusammenarbeit mit seiner Partei eingegangen zu sein.

Auch Ko-Vorsitzende Mohamed Ali gegen Koalitionen

Auch die Ko-Vorsitzende Mohamed Ali lehnte Koalitionen mit der AfD ab. Es gebe große Unterschiede zwischen beiden Parteien, sagte sie im ZDF. Wenn aber ein Antrag gut sei, dann werde man ihm zustimmen - egal von wem er komme.

Der bisherige Leitantrag der BSW für den Parteitag untersagt Koalitionen oder Tolerierungen einer AfD-Regierung, ermöglicht aber schriftliche Vereinbarungen über inhaltliche Zusammenarbeit mit der unter anderem in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei.

Innerparteiliche Diskussion über Haltung zur AfD

Die Spitzenkandidaten des BSW in Sachsen-Anhalt, Schulze und Wittig, wollen eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der AfD. Für diesen sogenannten "Magdeburger Weg" sprechen sich auch andere führende BSW-Politiker aus - vor allem aus den ostdeutschen Bundesländern. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht unterstützt eine Annäherung an die AfD ausdrücklich: Der "Magdeburger Weg" biete für die Partei "große Chancen", heißt es in einem Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, der Wagenknecht vorsteht. Eine Koalition mit der AfD oder die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung wird aber abgelehnt.

"Keine Tolerierung einer AfD-Regierung"

Die Annäherung zur AfD sorgt allerdings parteiintern für Widerstand. Die BSW-Gründungsmitglieder Dagdelen, Ernst, Leye und Rabie schrieben in einem Gastbeitrag für die "Zeit", zum Gründungskonsens des BSW habe "die klare politische Abgrenzung zur AfD" gehört - dieser werde jetzt infrage gestellt. "So richtig es war, die Brandmauer abzulehnen, die ausschließlich der AfD genutzt hat, so falsch ist es, sich mit der AfD gemein zu machen."

Der "Magdeburger Weg" drohe "zu einer politischen Kooperation mit der AfD zu werden", ohne je im Bundesvorstand beschlossen worden zu sein, kritisieren die BSW-Politiker. "Dies würde das BSW nachhaltig kompromittieren und auf Dauer politisch überflüssig machen." Sie fordern stattdessen: "Keinerlei Tolerierung einer AfD-Regierung. Keine Kooperationsvereinbarungen. Keine Enthaltung bei alleiniger AfD-Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten."

BSW will sich bei Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt enthalten

In Sachsen-Anhalt findet am 8. Dezember die Wahl des AfD-Politikers Siegmund zum Ministerpräsidenten an. Dafür ist die AfD - zumindest im ersten und zweiten Wahlgang - auf Stimmen aus anderen Parteien angewiesen. Das BSW kündigte an, sich enthalten zu wollen. Ob die fünf Abgeordneten sich daran halten, wird aber schwer nachzuprüfen sein, denn die Wahl ist geheim.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.