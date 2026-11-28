Der BSW-Mitgründer Klaus Ernst (Katharina Kausche / dpa )

Die Delegierten sollten beim Bundesparteitag in Dresden heute deutlich machen, dass die AfD der politische Gegner des BSW sei. Es dürfe keine gemeinsame Sache oder - so wörtlich - ”Personalklüngeleien” geben. Er wolle Klarheit darüber, wohin das BSW gehe und das werde heute passieren. Allein bei dem Gedanken, die - so Ernst weiter - "größtenteils völkische und ausländerfeindliche" AfD an die Macht zu bringen, stellten sich ihm die Haare auf.

BSW-Gründerin Wagenknecht hatte zuvor vor einem Zerwürfnis gewarnt. Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Das BSW will zwar keine Koalition und den AfD-Politiker Siegmund auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Es stimmte aber schon mehrfach mit der AfD und führt Gespräche über Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste. In dem Leitantrag des Parteivorstands wird die Brandmauer zur AfD für gescheitert erklärt.

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Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.