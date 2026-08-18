Sonderparteitag in Thüringen

BSW-Richtungsstreit vor Landtagswahlen - Politikwissenschaftler: "Auch Wählerschaft ist gespalten"

Der Richtungsstreit des BSW nimmt zu. Zwei Abgeordnete in Thüringen kündigten an, die Regierung von Ministerpräsident Voigt nicht mehr zu unterstützen. Die Fraktion entschied aber für einen Verbleib in der Koalition. Der Landesvorstand kündigte einen Sonderparteitag an.