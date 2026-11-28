Der BSW-Vorsitzende Fabio de Masi wirbt für eine "sachbezogene Zusammenarbeit" mit der AfD (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

Beim BSW-Bundesparteitag in Dresden sagte De Masi, es gebe selbstverständlich fundamentale Unterschiede, aber die AfD habe es geschafft, die Unzufriedenen einzusammeln.

BSW-Mitgründer Ernst hatte mit seinem Rückzug aus der Partei gedroht, wenn diese sich nicht deutlich von der AfD abgrenzt. Ernst sagte im Deutschlandfunk, allein bei dem Gedanken, die - so Ernst weiter - "größtenteils völkische und ausländerfeindliche" AfD an die Macht zu bringen, stellten sich ihm die Haare auf. Es dürfe keine gemeinsame Sache oder - so wörtlich - ”Personalklüngeleien” geben. Er wolle Klarheit darüber, wohin das BSW gehe und das werde heute passieren.

Auch BSW-Gründerin Wagenknecht hatte vor einem Zerwürfnis gewarnt. Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Das BSW will zwar keine Koalition und den AfD-Politiker Siegmund auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Es kooperierte aber bei verschiedenen Gelegenheiten mit der AfD im Landtag.

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Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.